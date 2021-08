Gladson amplia valor do Auxílio do Bem para entidades não governamentais

Em um decreto publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (17), o governador Gladson Cameli aumentou o valor do Programa Auxílio do Bem para entidades não governamentais que executam o serviço de acolhimento de crianças, adolescentes, adultos e idosos e estão cadastradas no no Sistema de Cadastro do SUAS-CadSUAS e no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS).

O valor que era de R$ 115 passa a ser R$ 150. O pagamento será mensal.

Mais de 18 mil famílias estão sendo beneficiadas em todo o Estado com o programa.