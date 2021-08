Gladson dá esperança a cadastro de reserva da PC e convoca reunião com aprovados: “Não estou enganando”

Durante a cerimônia de comemoração dos 119 anos do início da Revolução Acreana, o governador Gladson Cameli conversou com integrantes do cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil, que foram até o bairro 6 de Agosto, em forma de protesto, nesta sexta-feira (6).

SAIBA MAIS: FOTOS: Na festa do 6 de Agosto, cadastro de reserva da Civil protesta por chamamento: “Queremos respeito”

“Eu sei que esse não é o momento e não é a hora, mas eu gosto de dar satisfação. Cadastro de reserva da PC, eu não esqueci de vocês”, disse o governador ao grupo.

Gladson explicou que não está sendo entendido pelos manifestantes e que o tempo será o senhor da situação.

“O problema é que eu já sentei, conversei e pedi um tempo. Falei várias vezes, mas parece que não fui entendido. Não vou entrar nessa discussão porque é um direito de vocês. Sou pai, quero o melhor para o mundo e reconheço que vocês querem sair dessa interrogação, mas se o que eu falei não vale, só tenho a dizer que o tempo será o senhor da situação e dará a resposta”, destacou.

“Já pedi um levantamento. Nós já convocamos 250 civis e militares. Mais 125 serão chamados, fora os demais cadastros de reserva. A lei nos dá alguns limites. Eu já pedi paciência. Não fui eu que deixei vocês esperando esse tempo todo e não estou dizendo que a responsabilidade pelo futuro de vocês não é minha, também, mas que eu não posso dar um salto maior do que a perna, chamando vocês em um dia e me encalacrando no outro. Estou sensível à causa, mas tenham paciência. Dinheiro tem e o Estado tem condições de pagar, mas eu tenho que ter o equilíbrio fiscal”, continuou.

Depois de deixar o dispositivo de honra e cumprimentar a população, Gladson conversou com uma das integrantes do cadastro de reserva que chorou ao falar sobre a demora na convocação.

“Te ver chorando parte o meu coração, mas eu não posso te dizer, na pressão, só o que você quer ouvir sem poder levar esse discurso para a prática. Eu não estou enganando vocês”, finalizou o político.

O chefe do executivo disse que vai sentar com uma comissão do cadastro de Reserva na próxima terça-feira para tratar do assunto.