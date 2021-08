Gladson diz que Roberto Duarte faz teatro na Aleac: “Parece que fiz um mal a ele”

Diante das críticas e cobranças que recebe do deputado Roberto Duarte (MDB), principalmente sobre o cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil, o governador Gladson Cameli disse em entrevista ao ContilNet que o emedebista faz teatro na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e que não o quer em sua base para disputa à reeleição da forma como se manifesta.

“Não adianta o Roberto Duarte achar que vai vir pra minha base fazendo o que está fazendo, teatro lá na Assembleia, porque aí vou criar confusão com o povo. Fica uma dubiedade”, explicou o governador.

“Respeito o posicionamento dele, mas parece que fiz uma mal para aquele cara, pela forma como fala. É um líder, respeito, mas líder precisa liderar. Existem formas de cobrar; criticar é o que eu mais gosto, só que radicalismo não dá”, continuou.

Gladson se posicionou sobre o assunto após comentar a relação com o MDB na Aleac.

