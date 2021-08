Moisés Marcelo de Lima foi exonerado do cargo de diretor na Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), que ocupava desde janeiro de 2019. A informação consta no Diário Oficial do Estado, edição de quarta-feira (18).

Apartir de agora, quem responde pela cadeira é Rogério de Sousa Campos, formado em ciências contábeis e professor universitário.

Marcelo é genro de Bestene.