Gladson lidera pesquisa para o Governo e Jorge Viana para o Senado; veja o resultado completo

Em uma uma pesquisa feita pela Realtime Big Data e divulgada nesta terça-feira (10) pela TV Gazeta, o governador Gladson Cameli (PP) e o ex-senador Jorge Viana (PT) aparecem na liderança para o Governo e Senado, respectivamente.

A pesquisa aconteceu nos dias 6 e 7 de agosto e ouviu 600 pessoas.

Governo

Na pesquisa espontânea, que é quando não é dada opções de nomes aos entrevistados, Gladson tem 41% das intenções de voto. Em segundo aparece Jorge Viana, com 6%. Na sequência: Petecão (PSD) tem 3% e Marcus Alexandre (PT) 1%. Brancos e nulos somam 13% e não soube ou não opinou 35%.

Na estimulada, que é quando o pesquisador cita os nomes dos concorrentes, Gladson tem 62%. Na sequência aparecem Petecão com 13%, Jenilson Leite (PSB) com 3% e David Hall (Cidadania) 1%. Brancos e nulos tem 12% e não soube ou não opinou 9%.

Senado

Na estimulada, o ex-senador Jorge Viana lidera com com 21% das intenções de voto. Em segundo aparece Alan Rick (DEM) com 12%. Na sequência estão Jéssica Sales (MDB) com 9%, Márcia Bittar (sem partido) com 5%, Mailza Gomes (PP) e Sanderson Moura (Psol) com 2% cada, e Vanda Milani (SDD) com 1%.

Não houve pesquisa espontânea para o Senado.