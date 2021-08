Gladson vai lançar decreto para afastar secretários que querem disputar as eleições ainda esse ano

O governador Gladson Cameli declarou nesta quinta-feira (26) que vai publicar um decreto na próxima semana para impedir que qualquer um de seus secretários dispute as eleições de 2022 à frente de alguma das pastas do executivo.

“Não vou esperar abril, não. Se quer disputar eleição, que saia do cargo antes e entregue os postos”, comentou o governador.

O secretariado de Cameli foi alvo de críticas pelo próprio apoiador do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Gehlen Diniz (Progressistas). De acordo com o deputado, alguns gestores estariam usando os cargos para campanha eleitoral antecipada.

“Não vou dar privilégio para ninguém do governo nesse sentido. Não temos como misturar as coisas”, continuou.

A intenção de Gladson é que quem deseja disputar as eleições largue o cargo até dezembro.