Globo planeja colocar Ivete Sangalo no comando do Caldeirão a partir de janeiro

A informação foi confirmada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, que disse ainda que o canal sempre desejou ter a baiana como apresentadora, mas a carreira de cantora dela a impedia.

Por causa dos shows, Ivete apresentou apenas programas por temporadas. Além das participações na TV aberta, ela comandou o Superbonita (GNT) e o Música Boa A Vivo (Multishow), nos últimos tempos.

A colunista destacou que a cantora agora estaria disposta a diminuir o ritmo dos shows. Por isso, ela, que atualmente está à frente do The Masked Singer Brasil, já está em negociações com a Globo.

Marcos Mion, por sua vez, é visto nos bastidores da emissora carioca como um nome fortíssimo para o Multishow. Isso porque ele fala com o público jovem, conhece música e já se mostrou capaz de capitanear realities.