Gol, cruzamento de letra e boa impressão: os primeiros minutos de Andreas Pereira no Flamengo

Andreas Pereira só precisou de dez minutos na vitória do Flamengo por 4 a 0 contra o Santos, sábado, na Vila Belmiro, para deixar uma boa impressão em sua estreia. Apesar do pouco tempo, pôde mostrar um repertório vasto, com direito a cruzamento de letra e um gol após três minutos em campo.

O meio-campista emprestado pelo Manchester United entrou aos 35 do segundo tempo no lugar de Everton Ribeiro. Como Arão e Thiago Maia estavam em campo, ele ficou um pouco mais à frente, e foi assim que conseguiu aproveitar uma bobeira da defesa santista para roubar a bola e tocar por baixo das pernas do goleiro João Paulo.