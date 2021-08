Goleiro Bruno presta depoimento em júri de ex-policial réu no caso Eliza Samudio

O goleiro Bruno foi ouvido no primeiro dia de julgamento do ex-policial civil José Lauriano de Assis Filho, o Zezé, acusado de envolvimento na morte da modelo Eliza Samudio. O caso aconteceu em 2010 e o goleiro foi uma das 11 pessoas ouvidas.

De acordo com o portal R7, Bruno prestou depoimento por videoconferência. Ele foi condenado a mais de 22 anos pelo mesmo caso. Além disso, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, também foi ouvido por meio de vídeo chamada. Ele também foi punido com 15 anos pelo crime.

Segundo a reportagem, foi reproduzida a gravação do depoimento de Jorge Luiz Lisboa Rosa, primo do goleiro Bruno, durante a sessão. Ele é uma das testemunhas mais importantes do caso.

Depois das 11 testemunhas serem ouvidas, Zezé foi interrogado e a sessão foi encerrada às 22h55. A sessão desta quinta-feira (26) foi aberta por volta das 9h com a fase dos debates. Após isso, a defesa fará seu pronunciamento.