Governador Gladson Cameli trata de ativos ambientais em São Paulo

O governador Gladson Cameli anunciou que encerou sua agenda fora do Eetado nesta sexta-feira(20) em São Paulo, com um encontro para tratar do acompanhamento do processo de regularização dos ativos ambientais do Governo/Companhia de Desenvolvimento e Serviços Ambientais (CDSA).

O encontro ocorreu junto à empresa, na Aggrego Consultoria, com o consultor e sócio Ludovino Lopes e com os especialistas em finanças e governança corporativa, Sérgio Brilhante e Claudio Ventura.

“Temos interesse em buscar parcerias com empresas nacionais e internacionais que visam a neutralização de Carbono. Nosso objetivo é levantar recursos para investir na infraestrutura rural, agricultura e pecuária sustentável, gerando mais emprego e renda para o nosso povo e ainda tornar o Acre referência Environmental, Social and Governance Advisory (ESG) ou Ambiental, Social e de Governança (ASG), em português”, disse Gladson Cameli.