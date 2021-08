Governador inaugura tomógrafo no Alto Acre; equipamento vai beneficiar mais de 84 mil pessoas

O governador Gladson Cameli (PP) anunciou nesta terça-feira (17) que, enfim, seu Governo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre), inaugurou o tomógrafo do Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia. O aparelho dará assistência a pelo menos 84 mil pessoas que vivem na região, além de moradores das cidades próximas e do países vizinhos, Bolívia e Peru, cujos cidadãos muitas vezes recorrem ao serviço de saúde do Brasil. O investimento é de R$ 1,5 milhão.

“Também entregamos a implantação de serviços ambulatoriais, fisioterapia, pré-natal de alto risco com atendimento de ultrassonografia e infectologia”, disse o governador. “Esta é a primeira vez que a região do Alto Acre contará com a oferta de serviços especializados”, acrescentou Cameli.

De acordo com o governador, esses serviços são importantes avanços para a região e um grande benefício para a população que não precisará mais ir até Rio Branco para receber esses atendimentos. “Essa estrutura é de todos os acreanos do Alto Acre, assim como dos servidores da saúde que nos ajudam a melhorar e resguardar a vida das pessoas. Gratidão a todos os servidores, de coração, no nome da secretária Paula Mariano e da adjunta Muana Araújo”, disse o governador.