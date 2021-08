Governo abre processo seletivo no AC com vagas para nível médio e superior; confira o edital

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr (Iepetec) reabriu nesta terça-feira (10) um edital de processo seletivo com vagas para bolsistas que vão atuar no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), em sua nova ação, denominada Mediotec.

Ao todo, são 6 vagas de nível médio e superior para apoio às atividades acadêmicas e administrativas nos cursos ofertados em Cruzeiro do Sul, com carga horária semanal de 20h. A remuneração chega a R$ 1.250.

As inscrições ocorrerão no período de 10 a 16 de agosto de 2021, via e-mail, no endereço [email protected] Os interessados devem enviar enviar o Curriculum Vitae em PDF, com cópias dos documentos comprobatórios, a saber, Diploma de Formação de Nível Superior e/ ou Nível Médio, certificado de cursos realizados, declarações de experiências profissionais, etc; e documento de identificação pessoal legível com foto e sem rasuras, em arquivo único, bem como a ficha de inscrição.

O seletivo é composto de duas fases: análise curricular e entrevista.

A contratação tem o prazo de 1 ano, podendo ser prorrogada por igual período.

Confira mais informações no edital abaixo:

cocnurso