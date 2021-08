Governo abre vagas de estágio de nível superior para várias áreas em Rio Branco

A Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) divulgou nesta quinta-feira (12), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), um edital com vagas para estágio remunerado.

A proposta é uma parceria do órgão governamental com o o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Poderão participar do processo seletivo os estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de nível superior, reconhecidos pelo Ministério da Educação; que não tenham sido exonerados a bem do serviço público; que estejam em dia com as obrigações eleitorais; e não tenham feito estágio por período igual ou superior a dois anos na Seplag.

Na data de início do estágio, o estudante deve ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos.

O valor do auxílio corresponde a R$ 630,00 (6h/dia – 30h semanais) ou R$ 420,00 (4h/dia – 20h semanais).

O estagiário receberá a título de auxílio-transporte, o valor correspondente a duas passagens de ônibus por dia, proporcional aos dias efetivamente estagiados, no valor de R$ 4,00 (quatro reais) cada.

As inscrições e uploads dos arquivos serão recebidas somente via internet, pelo site: www.ciee.org.br, no período de 13/08/2021 até às 23:59 (horário de Brasília) do dia 23//08/2021, incluindo sábados, domingos e feriados.

A lista de classificação provisória da análise de notas será divulgada na data provável de 27/08/2021 no DOE e no site do CIEE.

As vagas são para os estudantes que estão cursando a partir do 2º semestre as áreas de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Economia, Enfermagem, Educação Física, Letras, Jornalismo, Química, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Pública, Recursos Humanos, Rede de Computadores, Sistema da Informação, Sistema para Internet, Direito, Psicologia, Serviço Social, Saúde Coletiva e Fisioterapia.