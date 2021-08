Governo do Acre promove 243 PMs e bombeiros a praças e oficiais; veja fotos e vídeo

Com o objetivo de promover o reconhecimento e valorização de integrantes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Acre, o Governo do Estado formalizou a promoção de praças e oficiais das duas corporações em um evento ocorrido no fim da tarde desta segunda-feira (30), na Arena da Floresta, em Rio Branco.

Foram 243 promoções sendo 148 praças e 53 oficiais da Polícia Militar e 42 oficiais do Corpo de Bombeiros. A cerimônia foi prestigiada por familiares dos promovidos, secretários das forças de segurança, o presidente da Câmara de Vereadores N.Lima, o presidente da Assembleia Legislativa Nicolau Júnior, a deputada federal Vanda Milani e o deputado estadual Cadimiel Bomfim.

O comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Paulo César, agradeceu a Cameli e destacou os investimentos. “Temos procurado fazer o nosso melhor dentro da instituição e buscado com que possamos conseguirmos funcionar de forma administrativa, que nossas viaturas funcionem, estamos com reformas e manutenções em andamento na Capital e no interior. Agradecemos ao Governador e aos deputados que têm nos atendido com emendas”, destacou.

O governador Gladson Cameli (Progressistas) agradeceu ao empenho dos homens e mulheres que foram promovidos. “O que eu quero do Corpo de Bombeiros e e da Polícia Militar é uma instituição forte e respeitada da qual eu me orgulhe não apenas como governador, mas como cidadão que sou. Quero poder dizer aos quatro cantos do orgulho que tenho das corporações que temos: séria, honesta e que honra as cores da nossa bandeira”.

Cameli falou do papel que tem feito um esforço para cumprir: o de oportunidades. “O papel do Estado não é apenas cobrar, mas criar as oportunidades necessárias para que nossas polícias, nosso corpo de bombeiros possa cada vez mais ajudar”, concluiu.

Veja mais fotos da solenidade: