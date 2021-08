Governo Federal empenha R$ 5,9 milhões de emendas do deputado Jesus Sérgio

O Governo Federal divulgou esta semana o empenho de algumas emendas parlamentares do deputado federal Jesus Sérgio (PDT). São R $5,9 milhões que deverão ser liberados em breve para os municípios de Tarauacá, Jordão e também para a Vila Restauração, comunidade localizada no município de Marechal Thaumaturgo. Além disso, na última semana o governo federal já repassou o valor de R $1 milhão para construção da sede dos Bombeiros em Tarauacá.

Para Tarauacá foi destinado R $4,7 milhões que serão utilizados em obras de infraestrutura, além de R $329 mil que serão usados nas despesas de custeio como cursos gratuitos de capacitação para a população e também no setor de agroindústria. Já para Jordão, serão enviados R $700 mil para as obras de infraestrutura do município.

O município de Marechal Thaumaturgo também foi contemplado com o empenho de R $200 mil que está se juntando a outros R $300 mil do Orçamento do ano passado e que também está empenhado para a construção de uma rede de abastecimento de água na Vila Restauração.

“O objetivo das nossas emendas é levar para os municípios acreanos obras que irão impactar e beneficiar a população, como é o caso da Vila Restauração que não tem água encanada e com a nossa emenda às famílias que moram na comunidade terão acesso a uma rede de abastecimento de água”, destacou Jesus Sérgio.