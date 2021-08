Governo instala motobomba mais potente para garantir o abastecimento de água em Rio Branco

A baixa no nível do Rio Acre durante este período do ano é esperada, por isso, o governo do Estado adota medidas para que não ocorra o desabastecimento em Rio Branco, e orienta a população sobre o consumo consciente.

O governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), está instalando um conjunto motobomba mais potente nesta segunda-feira, 30, na Estação de Tratamento de Água (ETA) I na capital. O objetivo é manter a produção próxima a 1.600 litros por segundo (590 na ETA I e 958 na ETAII), vazão ideal para atender a necessidade de consumo da capital.

“O nível do rio baixo exige mais dos equipamentos da captação, mas todo esforço continua sendo feito para que as estações de tratamento de água continuem operando com capacidade total”, enfatiza a diretora-presidente do Depasa, Waleska Bezerra.

O Estado monitora o nível dos rios, e em Rio Branco observou-se que o Rio Acre apresentou uma pequena elevação, de 5cm, de acordo com a última leitura, saindo de 1,33m para 1,38, de acordo com os dados da Defesa Civil municipal e Agência Nacional de Águas (ANA), mas ainda assim requer um aumento de nível para se ter uma boa produção e abastecimento ideal nas ETAs.

A diretora acrescenta: “O que pedimos à população é que faça o uso consciente da água tratada, evitando lavar calçadas, carros com mangueira, mantendo o hábito de banhos rápidos, monitorando as instalações de suas casas e corrigindo vazamentos, se necessário, e em caso de desperdício informar imediatamente à Central de Atendimento do Depasa no 0800 7171 7711”.