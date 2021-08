Gustavo Henrique é diagnosticado com Covid e desfalca o Flamengo

O Flamengo tem sido acometido por um pequeno surto da Covid-19 nas últimas semanas. Após o atacante Rodrigo Muniz, o lateral-esquerdo Renê e o volante Thiago Maia, foi a vez de o zagueiro Gustavo Henrique ser diagnosticado com o novo coronavírus. Por isso, o defensor desfalca o clube rubro-negro nos próximos compromissos.

No último final de semana, o zagueiro apresentou sintomas leves de virose. De imediato, o Flamengo optou por isolá-lo e fazer exames da Covid-19 no atleta, que já não atuou na vitória sobre o Sport, no domingo, em Volta Redonda (RJ), pelo Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (16/8), o clube rubro-negro divulgou o resultado, que deu positivo. O defensor já cumpre o período de isolamento.