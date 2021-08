Homem condenado no lugar do irmão é inocentado 5 anos após julgamento: ‘Justiça foi feita’

Lorivaldo Gaia de Freitas, de 33 anos, foi inocentado pela Justiça do Amapá do crime de tentativa de furto contra um bar no Centro de Macapá, do qual foi sentenciado em 2016 a 1 ano e 4 meses de prisão. Desde então, travou uma luta no Judiciário para comprovar que o autor do delito foi o próprio irmão, que, preso na época, deu o nome de Lorivaldo na delegacia.

O crime em que foi acusado aconteceu em 2015, quando o irmão foi detido em flagrante tentando furtar o estabelecimento. Seis anos depois, a descoberta do erro aconteceu pela análise da letra que o irmão de Lorivaldo assinou no inquérito policial.

O exame grafotécnico, feito pela Polícia Técnico-Científica (Politec), confirmou o suspeito fingiu ser o irmão durante toda a investigação.

A revisão criminal foi acatada pelo Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap) na sexta-feira (13), após pedido da Defensoria Pública do Estado (DPE-AP), responsável pela defesa do condenado injustamente.

Leia mais no G1, clicando AQUI.