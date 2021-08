Homem denuncia extorsão e ameaça de morte após sexo em motel

Um jovem, de 26 anos, denunciou à Polícia de Várzea Grande que foi ameaçado de morte após um programa sexual, na madrugada desta segunda (23), em um motel na região do Zero. Ele também disse ter sido extorquido por duas profissionais do sexo do local.

Consta na denúncia que o rapaz passava pelo local quando combinou o programa com uma das suspeitas. Ela cobrou R$ 50 e foram até o motel.

Depois do ato, a suspeita começou a realizar a extorsão, fazendo ameaças de morte e quebrando o carro do homem. Depois, chamou uma colega dela, que chegou no quarto, afirmando que estava com uma faca na bolsa.

Em seguida, as duas começaram a agredir o homem, que foi obrigado a transferir R$ 600 para a conta de uma delas, que ainda ameaçava dar facadas nele. Após o crime, ele levou o caso à polícia, que vai investigar a situação.