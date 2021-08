Homem encontra ‘bomba’ em meio de encomendas de recicláveis e descobre que artefato era usado pelo Exército

Segundo o BOPE, o homem possui um comércio de compra e venda de produtos de reciclagem e encontrou o artefato no meio da sua última aquisição.

A denúncia foi feita através do 190 e, no local, duas equipes realizaram todos os procedimentos de segurança e confirmaram tratar-se de um artefato explosivo. Conforme explica o BOPE, o artefato era utilizado pra treinamento no exército.