Homem flagrado fazendo sexo oral com carro em movimento é preso

Um casal foi flagrado fazendo sexo oral, com o carro em movimento, durante uma operação da Polícia Civil, na madrugada deste sábado (14/8), em Anápolis, a cerca de 55 km da capital goiana. O homem acabou preso.

Segundo informações da Polícia Civil, a operação denominada Direção Consciente, da Delegacia de Trânsito, tinha como objetivo coibir a embriaguez ao volante no município.

Ao Portal 6, o delegado responsável pela operação, Manoel Vanderic, afirmou que dos 20 motoristas abordados, sete foram presos, inclusive o que foi flagrado no ato sexual.

De acordo com ele, os motoristas resistiram à prisão e alguns chegaram a ser algemados. No caso do rapaz que estava sendo “acariciado” por uma mulher, ele ultrapassou a tolerância criminal no bafômetro.

Ainda de acordo com a corporação, surpreendeu a equipe um outro condutor cujo teste de etilômetro chegou a 1,63 mg/L, mais de cinco vezes do índice considerado crime.