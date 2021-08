Homem morre após aplicar supercola no pênis para substituir camisinha

Um jovem indiano, de 25 anos, identificado como Salman Mirza, morreu momentos depois de aplicar uma supercola no pênis antes da relação sexual. A vítima pretendia utilizar a cola para substituir o preservativo. As informações são do The Times.

Mirza e sua noiva haviam ingerido bebida alcoólica e outras entorpecentes, quando resolveram ir até um hotel para ter relações sexuais. Ao notar que estava sem preservativo, Salman improvisou com o adesivo epóxi, uma supercola utilizada em construções civis.

“Como não tinham preservativo, resolveram aplicar o adesivo para que ela não engravidasse. Eles carregavam o produto para usar como entorpecente”, contou a polícia.

A supercola resultou em uma falência múltipla dos órgãos do indiano. No dia seguinte ao episódio, Mirza foi encontrado inconsciente próximo a um arbusto. Ele chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo momentos depois.