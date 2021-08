Homem que esperava esposa internada na porta do hospital desabafa após a morte: ‘difícil’

A Covid-19 fez mais de 560 mil vítimas fatais no Brasil desde o começo da pandemia, em março do ano passado.

Mais do que números, são histórias que foram interrompidas em decorrência da doença causada pelo coronavírus. Na quarta-feira (4), morreu Cristiane Fagundes Hahn, de 42 anos.

Ela estava internado no Hospital Metropolitana de Várzea Grande, no Mato Grosso. No período de mais de 20 dias em que ficou internada, o marido Jarcedi Hahn ficou no gramado do hospital, aguardando a esposa receber alta. Todos os dias pela manhã, o homem ia ao hospital.