Homicida é preso em Epitaciolândia após ser linchado a golpes de madeira e facão; fotos

Foi levado para o hospital regional do Alto Acre Raimundo Chaar na manhã deste domingo (22), o principal acusado de ter assassinado Célio Cunha, de 34 anos, na tarde deste sábado (21), na Rua Capital Pedro Vasconcelos, Bairro Aeroporto em Epitaciolândia.

Segundo foi levantado nas primeiras horas deste domingo, seria que Alécio Barbosa da Silva, o acusado, teria retornado para casa durante a noite enquanto as autoridades lhe procurava para responder pelo crime que cometeu horas antes.

Sendo que, Alécio foi surpreendido por uma turba ainda não identificada, que lhe espancou com golpes de ripas e um facão (terçado), além de ficar com várias escoriações pelo corpo, recebeu um golpe na cabeça que lhe rendeu mais de 20 pontos.

Momento após ser linchado, uma equipe de socorrista do SAMU foi acionada no local, onde lhe prestou os primeiros socorros e em seguida, foi detido pela equipe policial que chegou momento depois. Milagrosamente, Alécio escapou com vida e foi atendido pela equipe médica, ficando em observação até ser liberado, sendo conduzido para a delegacia.

Uma faca foi localizada com marca de sangue na casa, que pode ser a usada para matar a vítima e vai passar por perícia. Alécio foi preso dentro do flagrante, onde responderá pelo crime de homicídio. O caso está sob custódia do delegado titula do município de Epitaciolândia, Luís Tonini.

