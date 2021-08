Horóscopo do dia: confira agora a previsão para os signos para esta quarta-feira

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nem tudo que é conversado poderia ser posto em prática, e este é um momento de definições. Por isso, tente se ater às questões mais práticas possíveis, deixando de lado, temporariamente, as hipóteses mais abstratas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O jeito é ter conforto, porém, sem você se acomodar tanto que acabe entrando numa inércia improdutiva. O jeito é ter conforto, para sentir segurança na hora de se lançar à atividade. Aí sim, o conforto é legítimo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nada acontecerá por si só. Você pode rezar para reivindicar ajuda e proteção das forças misteriosas da vida, mas essas só poderão ajudar você através das ações empreendidas com seus braços, mãos e pernas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Neste momento, é importante você se manter à margem dos acontecimentos, observando o curso de tudo com imparcialidade, evitando ao máximo se precipitar em iniciativas que não agregariam nada positivo. Isso não.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faça contato com pessoas novas, estimule sua alma a buscar conexões que sirvam para ampliar sua visão de mundo. Ficar se comunicando o tempo inteiro com as mesmas pessoas de sempre faz sua mente estacionar. Nada de evolução.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os golpes de sorte podem até acontecer, mas ficar dependendo desses não seria uma postura muito sensata de sua parte. Anseie pelo golpe de sorte, mas, enquanto isso, continue dando seu melhor na prática. Aí sim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Aprecie a realidade do ponto de vista mais amplo e abrangente que conseguir, porque, somente assim você conseguirá entender os aparentes paradoxos e contradições que circulam à solta através do seu dia a dia. Só assim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que as ideias se misturam e contradizem dentro da alma. Encare isso com tranquilidade, evite deixar que a ansiedade tome conta de sua mente. Em pouco tempo, isso passará.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Demonstre às pessoas com clareza que seu interesse é a harmonia, e não o contrário. Faça isso para evitar discórdias que poderiam ser facilmente dribladas, e que poupariam você de imenso desgaste.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há muitas potencialidades envolvidas nesta parte do caminho, e isso pode distrair, porque sua alma fica sonhando com as possibilidades, em vez de se concentrar no que de imediato poderia ser realizado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para que tudo resulte em harmonia, e ninguém saia ofendido, você precisará outorgar espaço para se manifestarem opiniões diferentes das suas e, assim, aguardar pelo momento certo para fazer com que as suas prevaleçam.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nem parece estar acontecendo algo muito importante, já que o dia a dia continua o mesmo. Porém, por trás dos bastidores dessa realidade que parece banal está em gestação uma época de grandes batalhas produtivas.