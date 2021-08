Horóscopo do dia: confira as previsões dos astros para esta quinta-feira

ÁRIES

O clima acelerado continua com a Lua em seu signo. Vale tomar iniciativas e cultivar movimento. Fica mais difícil ficar parado por muito tempo num mesmo assunto ou num mesmo lugar. Porém, é preciso mais calma e atenção para não deixar passar detalhes importantes ou agir com imprudência. A Lua desafia Plutão no período da tarde, é melhor evitar conversas delicadas. Vênus em Libra, questões ligadas aos relacionamentos e parcerias continuam em pauta, lembre-se que respeito e gentileza são fundamentais.

TOURO

A Lua cheia continua em Áries, dinamizando o período. Você pode programar atividades físicas, caminhadas ou um passeio. Porém, evite atividades arriscadas e confrontos com parceiros. A Lua desafia Plutão: a energia deve ser canalizada para atividades independentes, liberdade, respeito à individualidade. Sol, Mercúrio e Marte seguem em Virgem, favorecendo os cuidados com a saúde, a limpeza e a higiene. Aproveite também para aprofundar-se em algum assunto, pesquisar, investigar, descobrir mistérios.

GÊMEOS

Você pode agir com mais paixão, intuição, coragem e determinação, só não vale ficar muito tempo parado. Mercúrio já se combina com Plutão, enquanto a Lua segue no impulsivo Áries. A intuição está apurada. Você pode delinear estratégias, enquanto se comunica com mais sensibilidade. Cuidado com a impaciência e a intolerância! É bom evitar longas filas de espera e atividades repetitivas. Momento bom também para se libertar de padrões que o prendem, que impedem seu desenvolvimento e a busca de novas experiências.

CÂNCER

É importante cultivar diplomacia, gentileza e atenção. A Lua cheia segue em Áries e desafia Plutão, cuidado para não ficar possessivo ou controlador demais. Melhor evitar situações perigosas e se afastar de pessoas conflituosas. É importante planejar uma rotina mais relaxada para evitar o estresse e o esgotamento. Vale mudar de assunto, fazer algo diferente, cultivar liberdade, desconectar-se do que estiver desagradável. Conte com dinamismo para programar passeios e atividades mais independentes.

LEÃO

A Lua segue em Áries: de tempos em tempos, lembre-se de esticar as pernas, respirar fundo, alongar o corpo e relaxar. Momentos de pausa são importantes para se refazer do desgaste físico e emocional causado pelo excesso de trabalho e de compromissos. A Lua segue em desarmonia com Plutão, indicando que não é um bom momento para discutir, impor ou cobrar. Caminhadas, exercícios ou massagens são bem-vindos. Em momentos de relaxamento fica mais fácil combinar razão e intuição para formatar seus sonhos.

VIRGEM

Com o Sol em seu signo, é tempo de investir na confiança, de ganhar clareza em muitas questões. A Lua segue em Áries, ao mesmo tempo é importante dar espaço para a individualidade e a autonomia. Melhor fugir de posturas autoritárias, impor regras e opiniões. Na medida em que se torna mais consciente, você pode perceber melhor o que deve ser transformado em si mesmo para uma vida mais harmoniosa e produtiva. Pode compreender melhor os outros também, para reforçar os laços com quem ama.

LIBRA

O que está em desuso fica para trás, novas pessoas, convites e oportunidades podem surgir. Não é bom se apegar ou tentar prolongar o que estiver sendo eliminado. Procure abrir espaço para que as novidades possam chegar. Enquanto isso, a Lua segue em Áries: iniciativa, pioneirismo, coragem e liderança são as qualidades que ganham destaque. Ainda bem que Vênus segue em seu signo, prometendo uma fase mais prazerosa. Invista em sua autoestima, nos cuidados pessoais e em sua capacidade de sedução.

ESCORPIÃO

Procure manter-se atento aos assuntos que dominam seus pensamentos durante o período. Mercúrio se combina com Plutão, prometendo um período de mais entendimento. Você pode perceber com mais clareza o que é preciso ser deixado para trás. Conte com mais força de vontade para tal. Porém, hoje a Lua desafia Plutão: evite disputas e cobranças. Continue a revisar seus valores, os sentimentos exagerados de orgulho, confiança e vaidade. É importante agora libertar-se de dependências ou de algo que impede seu crescimento.

SAGITÁRIO

Questões do passado aos poucos se acomodam, para que possa olhar para o futuro e ganhar mais liberdade. A chave é incorporar as mudanças necessárias aos poucos, sem rompimentos drásticos. Hoje a Lua se alinha com Júpiter, seu regente: aproveite para meditar, sonhar e idealizar seu futuro. Através das técnicas de visualização criativa, você pode construir imagens positivas e construtivas. O que deseja para sua vida e para a humanidade? A visão inspiradora sempre antecede o ato da criação e sua manifestação na realidade.

CAPRICÓRNIO

É importante equilibrar parcerias, respeitar o espaço e o livre-arbítrio de cada um. As suas ações podem ser mais realistas, responsáveis, conscientes e estratégicas. Porém cuidado com a impulsividade e o individualismo excessivo. Procure investir em suas habilidades diplomáticas e estratégicas para oportunidades maiores e melhores. Lua e Plutão pedem que evite situações tensas, disputas de poder e lugares arriscados. É recomendável também colocar-se em movimento para liberar o excesso de energia.

AQUÁRIO

Algumas situações ou pessoas talvez saiam de sua vida, o que está velho, desgastado e já não condiz com seu crescimento pode ser deixado para trás. É tempo de mudanças, compreensões, reformulações e transformações interiores. Não lute contra esse processo, pelo contrário, colabore com ele. A Lua segue em Áries: vale programar atividades ao ar livre, cultivar autonomia e movimento. É bom também cultivar criatividade, flexibilidade e diplomacia para não criar atritos com as pessoas.

PEIXES

Com Vênus em Libra, esteja disposto a somar, alinhar interesses com parceiros, cultivar responsabilidade e comprometimento em suas relações. Ao mesmo tempo, com a Lua em Áries, equilibre tudo isso com o respeito à individualidade. Atividades que possa exercer com autonomia, momentos para cuidar do corpo e da saúde também são bem-vindos. Procure não controlar demais as situações. Hoje a Lua se alinha com Júpiter: atividades artísticas, estudos elevados e práticas espirituais estão favorecidos e podem renovar sua fé.