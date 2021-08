Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira

Mais vale fazer e errar

Data estelar: Vênus e Saturno em trígono; Lua começa a minguar em Peixes

Mais vale fazer e errar do que, depois, te arrependeres de não ter tentado. Incorpora esta afirmação em tua alma, porque as restrições que elaboras para evitar a ação estão também incorporadas aí, não dando espaço à necessária ousadia para te lançares à experiência de vida, de acordo com todas as ideações que povoam tua mente.

Todos esses pensamentos vivificados por desejos e emoções precisam ser postos em prática, nem que seja para descobrires que tudo era fantasia, porque se continuares a idealizar demais e fazer menos do que poderias, tua alma ficará congestionada, adoecida pelo peso da frustração. O pior que pode acontecer contigo é que nada aconteça, porque se ages e erras, pelo menos terás uma história para contar, e estragos para consertar e, depois, nunca mais repetir o mesmo erro.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Com a alma um pouco mais pesada e densa que de costume, procure transitar por este dia com cuidado, sem se precipitar em nada, dentro do possível para uma alma ariana como a sua. Em silêncio, observe a realidade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Preste ajuda e colaboração dentro de seu alcance, e perceba com espírito prático que esse alcance é bastante amplo, porém, sua alma nunca sabe se a ajuda que oferecerá criará vínculos dos quais depois se arrependeria.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Faça o máximo possível com o tempo de hoje, não se preocupe em organizar suas atividades, mas em as desempenhar da melhor maneira possível, sem compromisso com os resultados. Isso propiciará muito avanço.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se lance à vida com espírito destemido, porque este é um momento em que não há nada seguro onde você se agarrar, mas, ao mesmo tempo, há pistas inequívocas de que, seguindo em frente, você vai conquistar e vencer.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se alguma suspeita começar a rondar sua mente, procure investigar com espírito prático e imparcial de imediato, para que esse estado mental não se avolume, se transformando em paranoia. Investigação prática e imparcial.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

São muitas potencialidades que se apresentam ao mesmo tempo, e isso provoca dispersão, já que sua alma teria de escolher, e aí o assunto requereria tempo para pensar e duvidar, mas esse tempo não está disponível.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Querendo ou não, você terá de se expor muito mais do que normalmente aconteceria. Então, se prepare para desempenhar seu personagem com destreza, se movimentando na direção da satisfação de seus interesses.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Arrume seu espaço para se sentir o mais confortável possível, e tome um tempo para descansar, porém, cuide para que esse descanso não se torne o principal objetivo de sua existência, mas apenas um refúgio. Aí sim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Um monte de coisas interessantes surgem à sua frente, distraindo sua alma, que vinha focada nos assuntos que considera importantes. Há uma hora em que a dispersão não há de ser combatida, porque descansa.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para sua alma se sentir segura e confiante, talvez uma soma maior de dinheiro acalmaria qualquer tipo de ansiedade, porém, como isso não está disponível, você terá de buscar essas virtudes na arquitetura dos pensamentos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Faça algo útil com toda essa energia nervosa que circula através de sua presença, porque se não houver uma ação que a envolva, com certeza acabará sendo focada nos perrengues habituais que povoam os relacionamentos.