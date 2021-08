Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Um dia alma tem certeza, noutro é esmagada sob o peso da incerteza. Não há como isso ser diferente, em primeiro lugar porque há muita coisa em jogo, e em segundo lugar porque o futuro está em construção, nunca finalizado.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tomar iniciativas é imperioso, porém, não quaisquer umas, mas as acertadas. Por isso, é muito importante que você mantenha a clareza mental necessária para distinguir as fantasias das visões. Só assim para acertar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Use o tempo para fazer reflexões profundas e sinceras sobre seu desempenho nos acontecimentos da semana passada, cuidando para que isso não resulte em recriminações exageradas, mas estimulando a autocompaixão.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A convivência das diferenças é o melhor objetivo possível para a construção dos relacionamentos sociais. Só que nesse caminho há um obstáculo real, as pessoas reivindicam ser respeitadas, mas não respeitam as outras.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O que mais você poderia fazer para que seus projetos decolem e se tornem bem-sucedidos? Esta é a pergunta fundamental que sua alma há de fazer a si mesma, inclusive hoje, que teoricamente seria dia de descanso. Só que não.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Organize seu tempo de modo que sobre o suficiente para você fazer o que tiver vontade, e não o que sua alma seja obrigada a fazer, seguindo as regras e os protocolos sociais dos relacionamentos. Tempo para si.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Aquilo que você quer se encontra disponível, mas não de forma evidente, porém, oculto por trás de diversas camadas de fingimentos. Este é um momento complexo, pelo qual sua alma precisa transitar com lucidez.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Encontre uma forma diplomática e agradável de fazer as cobranças que sua alma rumina, porque levar isso para casa e permanecer em silêncio não seria uma atitude que proporcionaria alívio, muito pelo contrário.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aquilo que você quiser que seja feito com destreza, melhor você o tomar para si e fazer com suas próprias mãos. Se, eventualmente, você precisar de ajuda, procure as pessoas que sempre manifestam boa vontade.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nada é tão perigoso quanto parece agora, o que ocorre é que como o mundo anda como anda, uma onda densa e compacta de medo atravessa a alma da humanidade, e faz parecer com que tudo seja mais perigoso do que é.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Descansar é bom e necessário, mas se isso se converter num esconderijo onde sua alma evita enfrentar as tensões que a vida apresenta, então melhor seria você continuar em frente com cansaço do que o contrário.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se as pessoas não cumprem o que prometem, isso não afetaria demais seus planos, se você não tivesse ficado esperando por elas. Tome todas as iniciativas pertinentes, não espere por ninguém, faça você o necessário.