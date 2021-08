Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado

Queres ser do futuro?

Data estelar: Lua cresce em Escorpião

O espírito do tempo da Era de Peixes é essencialmente passional, um em que nossa humanidade abraçou causas e dogmas, e se moveu destruindo tudo que lhe fizesse oposição, ou que fosse diferente. Se esse espírito do tempo promoveu o avanço da história nos dois mil anos recentes, e era adequado, como agora estamos numa transição para a Era de Aquário, com seu espírito de tempo promotor da razão honesta e imparcial, as atitudes passionais se tornam a cada dia mais e mais equivocadas, independente de quão dignas pareçam as justificativas.

Destruir os diferentes é um anacronismo, uma atitude que, se foi adequada um dia, agora é apenas um equívoco, uma velharia decadente. Se tu queres ser do futuro, aprende a pensar bem, a usar o discernimento para respeitar teus semelhantes e diferentes e, principalmente, aprender a ser livre.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É um grande passo o que você está prestes a dar, e isso, evidentemente, mobiliza o emaranhado de emoções misturadas que habita em qualquer alma. Encare esse redemoinho hoje, praticando o discernimento.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Este não é um momento simples, e isso se reflete na dinâmica dos relacionamentos que você está construindo agora, e também naqueles que são de longa data. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo a todas as pessoas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Na imaginação, tudo é realizável, mas quando as coisas passam pelo fino crivo da prática, aí é que são elas. Tente se antecipar a esse crivo, pensando bem e distinguindo sonhos de fantasias. Isso vai ajudar bastante.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O bem-viver há de ser compartilhado com outras pessoas, porque o experimentar na solidão não brinda com os mesmos resultados, e se corre o risco de degringolar em tédio. Procure se aproximar das pessoas, isso sim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A felicidade está aí, mas é elusiva, quando parece que está em suas mãos, eis que acontece alguma coisa que faz ela escapar por entre os dedos. Tudo isso pode ser vivido como uma enorme brincadeira cósmica também.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

No meio de conversas aparentemente banais, circulam emoções densas, que podem vir à tona a qualquer momento, sem causa aparente. Procure deixar passar e agregar leveza, a não ser que pretenda brigar e discutir.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As fantasias excedem a imaginação, porque constroem cenários sedutores, sem haver real fundamento para isso. De certa forma, isso pode ser fonte de alívio, como se fosse um filme ou seriado, mas nada além.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Importante não é acertar na atitude correta, o importante é você tomar a iniciativa e se prontificar para fazer os devidos ajustes sobre a marcha. Isso impedirá que você fique ruminando por tempo demais. Em frente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há sensações que precisam atravessar sua alma, e se você não as tentar agarrar nem refletir demais sobre elas, farão isso sem deixar rastros. Nem tudo que é sentido tem a ver com sua história pessoal, é do mundo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Sua chance atual é a aproximação de pessoas que se tornem referência e sirvam para sua alma se sentir apoiada e acompanhada por esses caminhos tortuosos e complexos que são os da experiência de vida. Topa?

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Apesar de ser fim de semana, este é um momento de ação, para resolver pendências e para se atrever a se expor um pouco mais, garantindo maior desenvolvimento para seu trabalho, qualquer um que esse seja.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O cenário é complexo e não pode ser entendido com as mesmas fórmulas simples de outros tempos. Isso significa que, na maior parte do tempo, você terá de continuar tateando às cegas, até brilhar a luz do entendimento.