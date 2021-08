Horóscopo do dia: confira previsões nesta terça-feira para o seu signo

ÁRIES

Não confie demais nas pessoas. Pode ser alvo de mentiras e fofocas. Mas não se estresse. Na conquista, vai querer manter uma paixão em segredo.

TOURO

As suas ideias vão atrair olhares. Você pode firmar importantes parcerias, inclusive com pessoas de outros países. Compartilhe sonhos na união.

GÊMEOS

Ótimo dia para desenvolver a sua carreira. Pode surpreender os chefes e fechar grandes acordos. Faça planos em conjunto no relacionamento.

CÂNCER

Aprenda com pessoas que admira no trabalho. Fique atenta a novas oportunidades profissionais. Muita sedução na intimidade do casal.

LEÃO

Mudanças positivas agitam o seu dia. Pode mudar de cargo e obter ganhos, inclusive financeiros. A sua sensualidade vai atrair alguém na paquera.

VIRGEM

Converse com colegas e troquem experiências juntos. Organize o seu lar e faça doações de objetos que não usa mais. Não seja insegura na relação.

LIBRA

A sua família vai te apoiar com os seus planos. Mas tente não expor suas ideias para pessoas demais. Pode conquistar um flerte no trabalho.

ESCORPIÃO

Utilize a sua comunicação no serviço. Pode fechar acordos bem vantajosos. Uma paquera com algum amigo pode animar o seu coração.

SAGITÁRIO

Divulgue os seus projetos para os chefes. Descubra novas formas de ganhar dinheiro. Vai encantar todo mundo com o seu charme irresistível.

CAPRICÓRNIO

Seja inovadora e bem expressiva com o s clientes. Pessoas que trabalham com vendas vão faturar. Estimule o diálogo no relacionamento.

AQUÁRIO

A Lua anima o seu bolso. Vai ser capaz de aumentar o orçamento e saldar dívidas bem antigas. Seja criativa na intimidade e seduza o seu companheiro.

PEIXES

Exponha as suas ideias e aprenda com os colegas nos negócios. Pode pensar em novas formas de ganhar dinheiro. Evite o ciúmes no romance.