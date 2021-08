Idoso de 80 anos é morto a pauladas durante assalto em comércio de Xapuri

Raimundo Olímpio Bezerra, conhecido como Raimundão Alemão, de 80 anos, foi morto a pauladas na noite desta sexta-feira (6), em Xapuri.

O crime ocorreu no comércio de Raimundão, na Rua 6 de Agosto, no Centro de Xapuri, e de acordo com informações repassadas por testemunhas à reportagem do ContilNet, o crime foi um latrocínio- roubo seguido de morte.

Raimundão é um comerciante antigo e bastante conhecido no município, o crime movimentou a noite xapuriense e o local foi tomado por curiosos e a Polícia Militar está no local.

Mais informações em instantes.