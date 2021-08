Estão abertas as inscrições para os Processos Seletivos 2021/2 de cursos superiores e técnicos subsequentes do Instituto Federal do Acre (Ifac).

Ao todo, estão sendo ofertadas 640 vagas para os campi Baixada do Sol, Rio Branco, Tarauacá e Xapuri. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 17 de setembro.

Leia mais informações no portal Ifac