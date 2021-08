Incêndio no Distrito Industrial atinge galpão do Projeto Catar, em Rio Branco

Um incêndio atingiu parte do galpão do Projeto Catar, localizado no bairro Distrito Industrial em Rio Branco, no fim da tarde de sexta-feira (20). As chamas teriam começado em uma propriedade no setor C.

Parte do banheiro, farda dos catadores, teto e outros objetos foram parcialmente destruídos. As chamas ainda chegaram ao galpão onde ficam estocados os materiais recicláveis e por pouco a tragédia não foi maior.