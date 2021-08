Índios confirmam fechamento da BR-364 nesta quarta, em protesto contra marco temporal

O fechamento da BR-364 por lideranças indígenas nesta quarta-feira (1) será na altura da Terra Indígena dos Katukinas, a cerca de 70 quilômetros de Cruzeiro do Sul. O fechamento começará durante a madrugada e deverá se estender por todo o dia, informam as lideranças indígenas que estão organizando o movimento.

O protesto é contra a proposta de lei que cria um novo marco temporal em relação às terras indígenas, uma ideia defendida por ruralistas e empresários do agronegócio segundo os quais os índios só devem reivindicar demarcação de áreas que eles ocupavam antes da Constituição de 1988. Isso significa que novas terras não poderiam ser demarcadas e isso facilitaria o interesse dos ruralistas. A proposta está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e deverá ser analisada ainda esta semana.

De acordo com Adriano Katukina, um dos organizadores do protesto, pelo menos mil índios devem participar do movimento na BR-364 nesta quarta-feira. São 700 índios da etnia Katukina e outros dos povos Shawandawa, Kaxinawa, Nawa e Marubo.