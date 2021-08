Infratores que aterrorizavam moradores na zona rural de Sena são capturados

Pelo menos sete infratores acusados de aterrorizar os moradores do ramal do 25 (Cassirian), em Sena Madureira, foram capturados nesta semana, dentre os quais um menor de idade. Em poder do grupo, foram apreendidas cinco armas de fogo, do tipo espingardas, um motosserra e armas brancas.

Da margem da BR-364 até o local onde eles foram encontrados são quase 40 quilômetros pelo ramal do 25, um local considerado de difícil acesso.

Nesta terça-feira (17), as vítimas compareceram à Unidade de Segurança Pública de Sena para prestar depoimentos. Um dos integrantes do bando teria ameaçado cortar a cabeça de um morador e fazer da mesma uma bola. “O clima realmente era de terror”, disse um colono que preferiu não se identificar.

À frente das investigações, o delegado Leonardo Neces, realizou o flagrante dos acusados e remeteu ao judiciário o pedido de prisão preventiva de todos eles. “Trata-se de um grupo que praticava crimes na localidade, aterrorizando a população local. Estão envolvidos em invasão de terras e grilagem. Agora se encontram à disposição da justiça”, comentou.

Um dos integrantes do bando tinha saído do presídio há pouco tempo.