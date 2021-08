Inscrições para o Sisu começam nesta terça e AC tem quase 400 vagas; veja lista

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) podem ser feitas a partir desta terça-feira (3). Desenvolvido e administrado pelo Ministério da Educação, o sistema é usado para selecionar os candidatos a vagas em instituições públicas de ensino superior a partir das notas obtidas no Enem.

O Acre tem 380 vagas disponíveis para o segundo semestre de 2021 no Sistema de Seleção Unificado (Sisu). Todas as vagas são para cursos oferecidos pela Universidade Federal do Acre (Ufac).

As inscrições para o segundo processo seletivo de 2021 se encerra na próxima sexta-feira (6) e podem ser feitas na página do programa na internet. O resultado será divulgado em chamada única, no dia 10 de agosto. Matrícula ou registro acadêmico será feito entre 11 a 16 de agosto.

Para participar do Sisu o candidato deve ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) edição de 2020, obtido nota superior a zero na prova de redação, e não tenha participado do Enem na condição de treineiro.

Os candidatos não selecionados vão poder integrar a lista de espera e aguardar novas convocações diretamente com a instituição para a qual está concorrendo. Segundo cronograma, estas pessoas poderão manifestar interesse entre os dias 10 e 16 de agosto. O resultado da lista de espera será divulgado no 18 de agosto e a convocação da lista de espera ocorre no dia 19.

Veja as vagas disponibilizadas pela UFAC:

Engenharia elétrica: 50 vagas

50 vagas Engenharia florestal: 40 vagas

40 vagas Filosofia: 50 vagas

50 vagas Jornalismo: 50 vagas

50 vagas Letras espanhol: 50 vagas

50 vagas Medicina: 40 vagas

40 vagas Nutrição: 50 vagas

50 vagas Saúde coletiva: 50 vagas

Nesta edição, o Ministério da Educação (MEC) ofertou 60.533 mil vagas em todo o território nacional brasileiro. Na edição de 2020, o MEC ofertou 51.924 mil vagas.

Para consultar vagas nas instituições de outros estados, clique AQUI.