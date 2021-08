Internautas invadem Instagram de acreana apontada como ‘pivô de separação de Nicole e Marcelo Bimbi

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Após ser apontada pelo colunista Léo Dias, do site Metrópoles como o ‘pivô da separação’ do modelo acreano Marcelo Bimbi e de sua esposa, a apresentadora Nicole Bahls, a a consultora de moda acreana, Maryllia Gabriela, viu sua vida virar de pernas para o ar.

A consultora de Moda, Maryllia Gabriela, foi destaque dos maiores sites de fofocas do Brasil, e estampou capas de sites no país inteiro, entre eles o Metrópoles, site de Brasília. A acreana ficou tão surpresa com a notícia que usou sua rede social para desmentir com mensagem, sem muito arrodeio e explicações, a situação* (notícia por Léo Dias com vídeos e prints), e dizer que estava com a consciência tranquila.

Em poucas horas, Maryllia começou a ter suas postagens atacadas por internautas e teve que bloquear seus comentários e marcações. A acreana até se manifestou a respeito falando que a ‘internet estava cheia de ódio.’

A curiosidade dos internautas e fofoqueiros de plantão, fizeram Maryllia dar um salto no seu Instagram. Em poucos dias a acreana disparou de 5 mil seguidores para 13,7 mil. Sua conta foi invadida por milhares de novos seguidores de todo país.

Em seu Instagram, a consultora de moda fala sobre diversos cursos que ministra, além de compartilhar dicas e rotina de sua vida.