Irmãos brasileiros viajam o mundo em veleiro e acabam “presos” no paraíso

Em 2018, os irmãos brasileiros Celso Pereira Neto e Lucas Faraco (@veleiro.katoosh) saíram para dar uma volta em seu quintal: o mar.

Filhos de navegadores, os dois passaram a infância a bordo de um barco, viajando sem parar com os pais por grande parte da costa brasileira.

Já adultos e versados na arte do velejo, decidiram desbravar sozinhos os oceanos do globo: eles entraram no veleiro de sua família, o Katoosh, e deram início a uma circum-navegação da Terra.

“Nosso plano inicial era completar a viagem em três anos”, conta Lucas, que, ao lado do irmão, deixou Ubatuba (SP) em março de 2018. “Mas, neste momento, ainda estamos navegando. Ainda não chegamos nem na metade do roteiro”.

“Decidimos viajar rumo ao oeste. Então, subimos a costa brasileira até Recife e, da capital pernambucana, fizemos uma travessia de 17 dias no mar até a ilha de Tobago. De lá, fomos pingando de ilha em ilha no Caribe e, depois, cruzamos o Canal do Panamá. No Oceano Pacífico, fomos para Galápagos, Ilha de Páscoa e Ducie Island, esta última uma das ilhas mais isoladas do mundo”.

Em seguida, os brasileiros ingressaram em um dos pontos altos da jornada: o arquipélago da Polinésia Francesa, que abriga algumas das praias mais lindas da Terra. E foi onde, graças à pandemia, ficaram presos.

Chegamos ao arquipélago há quase dois anos e, após o começo da pandemia, as fronteiras foram fechadas. E estamos aqui até este momento”, diz Lucas.