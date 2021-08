Jair Renan diz que namoraria petista, e Flávio reage: “Tá de sacanagem?”

Que o Partido dos Trabalhadores sempre foi assunto na família Bolsonaro isso não é novidade, mas o fato de um dos filhos do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), o mais novo, conhecido como 04, Jair Renan Bolsonaro, considerar namorar uma petista causou surpresa fora e dentro do clã.

A revelação foi feita nas redes sociais, nesta quarta-feira (11/8). O que deveria ser uma simples resposta nos Stories do Instagram se estendeu para uma reafirmação no Reels.

E a justificativa, de acordo com o 04, é: “A verdade é que o amor sempre prevalece. Essa é a minha opinião. Existindo o respeito entre nós dois para tudo, não tem problema algum”.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Mas a atitude de Jair Renan pareceu não agradar os parentes. O senador e também filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, demostrou insatisfação e disparou: “Tá de sacanagem 04??!!!!”.

Léo Índio, sobrinho de Bolsonaro, também parece não ter gostado da postura do primo. E a resposta de Jair Renan foi polêmica: “Quer palco?”, disparou.

“Pegador do condomínio”

A postura de que “o amor prevalece” vem do filho de Bolsonaro conhecido como “o pegador do condomínio”. O “título” foi dado quando Jair Bolsonaro disse que o filho seria o “pegador” do Vivendas da Barra, condomínio em que o presidente tem casa no Rio de Janeiro.

Jair Renan é empresário e diz que não vai entrar para a política, diferentemente dos irmãos Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, além do pai.

O 04 também é conhecido pela sua influência nas redes sociais. Fora os “publis” e as viagens, as postagens de Jair Renan são vídeos com dancinhas e selfies com seus variados looks.