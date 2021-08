Jesus Sérgio consegue liberação de R$ 2,8 milhões da Defesa Civil para Tarauacá

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) se reuniu nesta terça-feira (03) com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho e com o senador Márcio Bittar. Na ocasião, o deputado solicitou ao ministro a liberação de recursos federais para atendimento das ações do Plano de Trabalho encaminhado pela Prefeitura de Tarauacá à Defesa Civil, para reconstrução das ruas e também para o restabelecimento da infraestrutura do município que foi atingida pela última enchente.

Durante a reunião, o ministro Rogério Marinho garantiu, dentro da apresentação do plano de trabalho, a liberação de R$ 2,8 milhões para o município. Além disso, Rogério Marinho solicitou ao secretário Nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas, a análise do restante do plano de trabalho com o objetivo de liberar mais verbas federais, para assim, Tarauacá restabelecer as condições de tráfego das ruas que foram atingidas pela última enchente.

Vale ressaltar que o senador Márcio Bittar já garantiu R$ 10 milhões do Orçamento da União para o município também utilizar em obras de infraestrutura, pavimentação e drenagem.

“Foi uma reunião muito produtiva, saímos com a garantia de liberação de R$ 2,8 milhões, o que já é uma grande ajuda para Tarauacá começar a realizar as obras de reconstrução da cidade. Vamos continuar com o nosso esforço para buscar mais recursos para os nossos municípios”, afirmou Jesus Sérgio.

O secretário de Saúde de Tarauacá, Aderlândio França, participou da reunião no Ministério do Desenvolvimento Regional, representando a prefeita do município, Maria Lucinéia.

