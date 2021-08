Joe Biden afirma que 28 mil pessoas foram retiradas do Afeganistão

O presidente americano Joe Biden afirmou, neste domingo (22), durante uma coletiva de imprensa que o objetivo dos Estados Unidos é “retirar todos os americanos e evacuar os aliados afegãos”. Segundo ele, foram 28 mil pessoas retiradas do país em agosto, sendo 11 mil em 36 horas.

Biden também afirmou que os voos que estão saindo de Cabul não se dirigem diretamente aos EUA.

“Primeiro [esses voos] vão aterrissar em bases americanas pelo mundo. Nessas localidades, estamos produzindo operações de segurança para todos. Ninguém vai entrar nos EUA sem checagem. E os afegãos que ajudaram os EUA nos últimos 20 anos, terão nosso apoio para deixar o país.”

A medida seria para evitar possíveis ataques terroristas, já que tanto o Talibã quanto outros grupos que atuam na região podem ter as forças americanas como alvo.

Além dos 23 voos militares realizados nas últimas 24 horas, os EUA contará com 35 voos civis para levar pessoas do Afeganistão para as bases aliadas localizadas em quatro continentes.

Joe Biden voltou a afirmar que “todo americano que queira vir pra casa, vai para casa”. Segundo ele, não há a possibilidade de evacuar a grande quantidade de pessoas “sem vermos essas imagens que passam na televisão”. Ele se recusou a dar detalhes das operações que estão sendo realizadas em solo afegão, mas afirmou que houve uma mudança tática para possibilitar que mais pessoas cheguem em segurança ao aeroporto de Cabul.