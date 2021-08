Jovem de 18 anos é preso no Acre com pacotes de merla e fardamentos da PM

A guarnição do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prendeu na noite desta quarta-feira, 04 de agosto, um homem de 18 anos de idade, com drogas e uniformes da corporação. O fato ocorreu na rua Monteiro Lobato, no munícipio do Bujari.

Os militares foram acionados para atendimento de ocorrência, quando realizaram uma abordagem a um veículo, Fiat Uno. Nas buscas, foram localizados 13 pacotes de merla e, em uma mochila, duas gandolas da Polícia Militar do Acre.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.