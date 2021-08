Jovem é assassinado com tiro na cabeça ao sair de motel

Henrique Araújo, chefe de investigação do 14º Distrito Policial, relatou que o jovem e a suspeita terminaram o relacionamento há, aproximadamente, 20 dias e a mulher não aceitava o fim do namoro, o que teria motivado o assassinato. Ela ameaçava o ex desde o término.

Segundo o G1, a Polícia Civil informou que a suspeita ligou para Johonigelison e perguntou onde ele estava. Depois de o jovem afirmar que estava em um motel, ela foi ao local e aguardou a vítima na porta.

