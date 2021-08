Jovem grávida e com cinco filhos é presa por liderar facção criminosa

São Paulo – A Polícia Militar prendeu uma jovem grávida que é suspeita de integrar uma quadrilha de roubo de cargas. De acordo com a polícia, ela faz parte da alta cúpula de uma facção criminosa. As informações são do Cidade Alerta.

Tamires Silva, que tem cinco filhos, foi presa na Zona Leste de São Paulo. Segundo a PM, ela estava com um celular roubado pelo namorado dela, que está preso.