Júri de assassino de Carla tem mãe confiante ‘em Deus e na Justiça’ e defesa diz sobre crime: ‘coisa horrível’

Irmão de Carla, Diego Santana Rafael também está confiante que Marcos Carvalho seja condenado à pena máxima. “Estamos confiando na justiça da terra também. Que ela possa ser feita. Que ele [o réu] seja condenado por todas as qualificadoras que a gente está pedindo”.

“O que eu quero dizer é que ele é réu confesso. É uma pessoa que deu detalhes do que ele fez. e com certeza não pode ficar em liberdade. Mas o que eu quero frisar é que o nosso sistema tem que ter condições de lidar com a situação específica para que isso não aconteça […] A gente não está defendendo que ele é inocente. Ele cometeu uma coisa horrível. Como vou tratar uma pessoa que fez uma coisa horrível? […] Se o estado está faltando, a gente tem que exigir do estado que ele trate as pessoas da maneira correta”.