Juruá: Paciente de Porto Walter transportada por aeronave do governo é operada e encontra-se na UTI

Uma paciente resgatada pela equipe do helicóptero da Secretaria de Saúde do Governo do Estado, que está na região do Juruá e que veio do município de Porto Walter no último domingo, encontra-se na UTI do Hospital do Juruá de Cruzeiro do Sul em estado de saúde bastante grave.

O primeiro atendimento foi no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá e foi constatado que ela estava com uma gravidez nas trompas, sendo que a criança estava crescendo fora do útero. Foi feito todo um procedimento cirúrgico e em seguida ela foi encaminhada para o Hospital do Juruá, onde permanece na UTI.

O gerente de assistente de saúde da maternidade, Fernando Rossi, conversou com a equipe do Juruá Online e explicou como a paciente chegou na unidade da maternidade. “A paciente segundo informações que coletamos através da equipe que a recebeu, chegou numa situação bem grave, com risco de morte, por isso foi dada toda atenção a ela. Chamamos a equipe e todos aqueles que estavam de sobre aviso, para atendê-la”, garantiu.