Kinpara e presidente do PSDB declaram apoio a Gladson nas eleições 2022

Ex-candidato a prefeito de Rio Branco pelo PSDB,o professor 4e ex-reitor da Universidade Federal do Acre, Minoru Kinpara, se reuniu com o governador Gladson Cameli nesta terça-feira (17), no Palácio Rio Branco.

O encontro foi registrado e publicado por Cameli que no deu detalhes do encontro, mas especula-se que os dois trataram sobre um possível apoio ao governador nas eleições de 2022. O presidente estadual PSDB, Manoel Pedro, a esposa de Kinpara, Degmar, o secretário de Governo Alysson Bestene também participaram da conversa.

Ao AC 24 Horas, o presidente do PSDB confirmou que o grupo foi ao encontro de Gladson para declarar abertamente o apoio ao governador na sua candidatura à reeleição. “O PSDB teve na base. Ganhamos a eleição Com Gladson, e com ele vamos continuar”, enfatizou.