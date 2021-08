Ladrões invadem sede de unidade da prefeitura em Rio Branco e fazem a limpa

Ladrões ainda não identificados invadiram e roubaram a sede da Unidade de Referência de Resíduos Sólidos Domiciliares (Utre), localizada na BR-364. O local é administrado pela Prefeitura Municipal, através da secretaria de Meio Ambiente, cujo gestor é Normando Sales.

De acordo com boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia Civil da Cidade do Povo, no Segundo Distrito da cidade, os ladrões levaram um aparelho de TV LCD de 32 polegadas, uma impressora, quatro caixas de som e uma balança de precisão. O boletim não relata a data do furto.

O caso só veio à tona face à portaria assinada pela corregedora geral do município, Janice Ribeiro Lima, estatuindo uma comissão de sindicância para investigar o caso. Portaria neste sentido está publicado no Diário oficial desta terça-feira (17), na seção dos atos dos município do Diário oficial do Estado (DOE). As investigadoras da Sindicância serão os servidores Ligiane de Araújo Lima e Gregório Dantas Mendes.

A portaria não faz menção aos prazos da investigação, mas determina que a constituição da sindicância seja comunicada ao secretário Normando Sales.