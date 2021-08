Lembra dele? Filho caçula do cantor Leandro cresceu e já é pai pela primeira vez

Andrea Mota, viúva do cantor Leandro, também se derreteu pelo Neto e brincou que não tem maturidade para tanta gostosura. Além dela, a irmã do caçula de Leandro, Lyandra, também utilizou suas redes sociais para comemorar a chegada do sobrinho e dizer que já o ama muito.

Morte do cantor sertanejo Leandro

O cantor Leandro faleceu em 1998, quando o filho caçula ainda era um bebê, após dois meses lutando contra um câncer raro no tórax. O sertanejo estava no auge do sucesso com seu irmão, Leonardo, sempre estão no topo das músicas mais tocadas da época.

Leonardo voltou a falar sobre a ausência do irmão em suas redes sociais no fim de julho, relembrando alguns momentos de intimidade junto do cantor e falando sobre a saudade que nunca vai embora. A publicação emocionou os fãs da dupla, que deixaram centenas de comentários nas redes sociais de Leonardo.