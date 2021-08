Libertadores na Globo? entenda como a emissora negocia com a Conmebol a volta do torneio

A Libertadores pode voltar ao Grupo Globo em breve. No entanto, a tarefa não parece ser tão simples assim, já que o SBT acertou com a Conmebol um contrato de duas temporadas e o formato de transmissão agrada a entidade.

Desse modo, de acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, do Site ‘Noticias da TV’ a emissora carioca tem uma briga na Justiça com a confederação sul-americana, mas que pode acabar com um final feliz. Com isso, a Redação do O Canal analisou as possibilidades da Libertadores voltar ao Grupo Globo.

Entenda a negociação da Globo com a Conmebol

Em suma, por romper um contrato vigente, a Conmebol decidiu mover um processo contra a Globo por conta da rescisão contratual dos direitos da competição durante a pandemia do novo coronavírus. Além disso, a nova negociação para o ciclo 2023-2026 começa ainda no segundo semestre. Mas uma regra da confederação impede que a Globo entre na disputa.

Todavia, de acordo com o seu estatuto, a Conmebol não pode fazer contratos comerciais com empresas com quem tem litígios jurídicos. Isso vale para todas as áreas, inclusive para acordos de transmissão.

A disputa acontece na Justiça da Suíça e tem avançado para a decisão final. A Conmebol pede que a emissora brasileira pague um valor de US$ 120 milhões (R$ 642 milhões na cotação atual), indenização prevista pela rescisão contratual.

